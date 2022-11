Beim Wandern: Shawn Mendes zeigt seinen stählernen Körper

Shawn Mendes (24) bringt seine Fans um den Verstand. In diesem Sommer sollte der Sänger auf große Tournee durch die USA und Europa gehen. Doch nach nur acht Shows beschloss der Musiker zunächst, die Tour zu verschieben. Nach einigen Wochen entschied sich Shawn dazu, die Tournee ganz abzubrechen. Jetzt kümmert sich der US-Amerikaner voll und ganz um seine mentale Gesundheit. Nun wurde Shawn beim Wandern fotografiert – und bot dabei für seine Fans einen besonders heißen Anblick!

Shawn war am Mittwoch in Los Angeles unterwegs, als er von Paparazzi geknipst wurde. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, trägt der 24-Jährige lässige Shorts und Wanderschuhe – mehr Textilien wollte der Hottie offenbar nicht an seinen Körper heranlassen. Mit freiem Oberkörper bot er den Fotografen freie Sicht auf seinen durchtrainierten Body.

Shawn sollte von Juni dieses Jahres bis zum Sommer 2023 insgesamt 87 Konzerte in Europa und Nordamerika geben. Die beinahe ausverkaufte Tournee begann am 27. Juni in Portland im US-Bundesstaat Oregon. "Ich verspreche, dass ich zurückkommen werde, sobald ich mir die Zeit zu heilen genommen habe", erklärte Shawn auf Instagram, nachdem er publik machte, dass die Tour nicht fortgesetzt werde.

MEGA Shawn Mendes auf Hawaii, Februar 2022

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes, Sänger

Getty Images Shawn Mendes bei den Oscars 2022

