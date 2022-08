Nach Absage seiner Tour: Was macht Shawn Mendes stattdessen?

Was macht Shawn Mendes (24) nun mit all der Freizeit? Eigentlich hatte der Sänger eine große Amerika- und Europatournee geplant. Wegen mentaler Probleme verschob der Künstler diese jedoch zunächst – bis er sie vor wenigen Wochen dann komplett absagte. Der Musiker müsse sich Zeit nehmen, um sich selbst zu erden und dann gestärkt zurückzukommen. Doch was treibt Shawn nun in seiner Auszeit?

TMZ begegnete dem 24-Jährigen am Flughafen in Los Angeles. Dabei wurde er darauf angesprochen, wie er sich nach seiner Tourabsage nun beschäftigt. "Ich nehme mir viel Zeit für die Therapie", erzählte Shawn. Generell will der "Stitches"-Interpret es einfach ruhig angehen und widmet sich unter anderem seiner Familie. "Ich verbringe einfach Zeit mit Dingen, die ich in den letzten Jahren nicht wirklich gemacht habe, wie zum Beispiel mit Freunden essen gehen und so", berichtete der Kanadier weiter.

Erst vor wenigen Tagen feierte der Ex von Camila Cabello (25) seinen 24. Geburtstag und schien auch diesen in vollen Zügen genossen zu haben. Das Wochenende verbrachte er ausgelassen auf einer Bootstour mit Freunden. Am Abend soll Shawn außerdem in einem Club in Miami gefeiert haben – unter anderem mit seinem Musiker-Kollegen The Weeknd (32).

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes bei den Oscars 2022

Anzeige

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de