Blac Chyna ruinierte Kourtney Kardashians Brautkleid-Anprobe

War Blac Chyna (34) der Grund, dass Kourtney Kardashian (43) ihr Hochzeitskleid ohne ihre Familie aussuchen musste? Die Ex von Bruder Robert Kardashian (35) hatte Kris (67), Kylie (25), Kim (42) und Khloé (38) die Schuld dafür gegeben, dass ihre Realityshow "Rob & Chyna" abgesetzt wurde. Deshalb hatte die 34-Jährige ihre ehemalige Schwiegermutter und Co. angeklagt. Die Realitystars wurden letztendlich für unschuldig erklärt. Während dieser Zeit bereitete sich Kourtney auf ihre Traumhochzeit mit Schlagzeuger Travis Barker (46) vor. Offenbar verpasste der Kardashian-Jenner-Klan aufgrund des Prozesses Kourtneys Brautkleid-Anprobe.

In der aktuellen Folge von The Kardashians wird die Zeit gegen Ende des Gerichtsverfahrens thematisiert. Kourtney, die von Chyna nicht angeklagt war, reiste in dem Zeitraum nach Mailand, um ihr Hochzeitskleid anzuprobieren. "Ich habe meinen Schwestern und meiner Mutter Fotos geschickt, und sie sagten alle: 'Wir wünschten, wir könnten dabei sein, Blac Chyna macht alles kaputt'", erzählte die 43-Jährige.

Der Prozess habe die TV-Bekanntheiten generell sehr mitgenommen. Familienoberhaupt Kris gab preis: "Ich bin geistig, seelisch und körperlich total müde - müde von dem Prozess, müde davon, jeden Tag im Gericht zu sein, müde davon, darüber nachzudenken." Auch Kylie gestand ein: "Dieser Prozess war ehrlich gesagt sehr, sehr stressig. Wir wollen einfach nur, dass es vorbei ist."

Cobra Team / BACKGRID / ActionPress Kourtney Kardashian und Travis Barker im Mai 2022

Getty Images Blac Chyna und Rob Kardashian im Mai 2016 in Hollywood

Instagram / khloekardashian Kris Jenner mit ihren Töchtern Kendall, Khloé , Kim, Kourtney und Kylie im März 2018

