Britney Spears sauer: Millie Bobby Brown will sie spielen!

Davon war sie wohl nicht begeistert! Millie Bobby Brown (18) startet mit ihrer Schauspielkarriere gerade total durch. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rolle bei Stranger Things. Aber auch in Filmen wie "Enola Holmes" bewies sie bereits ihr Talent. Eine Sache reizt die Britin allerdings noch: Sie würde gerne einmal Britney Spears (40) in einem Film spielen! Das findet die Sängerin aber alles andere als witzig...

Millie war zu Gast bei der "The Drew Barrymore Show". Dabei plauderte sie aus: "Ich möchte eine echte Person spielen und ich denke, für mich wäre das Britney. [...] Ich denke, dass ihre Geschichte mich in erster Linie anspricht. Ich bin in der Öffentlichkeit aufgewachsen, habe mir ihre Videos und Interviews angesehen, als sie noch jünger war." Offenbar kann sich die 18-Jährige ziemlich mit ihr identifizieren: "Ich kenne sie nicht, aber wenn ich mir Bilder von ihr ansehe, habe ich das Gefühl, dass ich ihre Geschichte auf die richtige Art und Weise erzählen könnte", erklärte Millie weiter.

Von ihren Wünschen erfuhr wenig später auch Britney selbst. Doch wirklich begeistert war die "Circus"-Interpretin davon nicht! "Ich habe von Leuten gehört, die Filme über mein Leben machen wollen. Alter, ich bin nicht tot!", wetterte sie unter einem Instagram-Post.

Getty Images Millie Bobby Brown im Mai 2022

Getty Images Millie Bobby Brown im Mai 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears im Februar 2022

