Christina aka Shakira mischt "Bachelor in Paradise" auf!

Bachelor in Paradise bekommt neue Kandidatinnen! Nachdem sich vergangene Woche in der ersten Folge schon einige der Singles kennengelernt hatten und sich auch nähergekommen sind, rücken nun neue Frauen nach. Mimi Gwozdz (28) und Christina Rusch (24), auch Shakira genannt, ziehen ins Paradies ein. Vor allem Letztere sorgt bereits für Wirbel: Bei Shakira geht es in den ersten Tagen schon heiß her!

Direkt nach ihrer Ankunft nahm sie Tom Bober an die Hand und zeigte ihr die Villa. Das hinterließ bleibenden Eindruck bei Shakira: "Ich find Tom ganz gut, weil er war halt voll so 'Komm, ich bringe dir Wasser'. Und das fand ich megasüß, dass er sich gekümmert hat." Auch der Hamburger hat Gefallen an dem Neuzugang im Paradies gefunden. Später ging es dann auch ziemlich zur Sache: Sie gingen gemeinsam duschen und knutschten rum!

Vor der Nacht der Rosen trafen sich die beiden jedoch noch zu einem ernsten Gespräch. Vor allem Tom wollte wissen, was Shakira über ihn denkt. "Ich finde, du siehst gut aus, du hast denselben Humor wie ich, wir verstehen uns gut", gab sie zu und die beiden vereinbarten, sich noch weiter kennenlernen zu wollen. Was der 34-Jährige von ihr hält, bewies er ihr dann später: Shakira durfte die erste Rose von ihm entgegennehmen.

"Bachelor in Paradise" ab dem 3.11.2022 wöchentlich auf RTL+.

Bachelor in Paradise, RTL+ Christina Shakira und Tom Bober bei "Bachelor in Paradise"

RTL / René Lohse Tom Bober, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

Bachelor in Paradise, RTL+ Die Ladys bei der zweiten Nacht der Rosen bei "Bachelor in Paradise"

