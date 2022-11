Jennifer Aniston und Brad trennten sich nicht wegen Kindern!

Auf dieses Gerücht hat Jennifer Aniston (53) wohl keine Lust mehr! Der Filmstar war bis 2005 mit ihrem Hollywood-Kollegen Brad Pitt (58) zusammen. Damals schien es die große Liebe zu sein, doch ihre Ehe zerbrach. Das Verhältnis der beiden soll heute gut sein, aber das Gerücht, ein unerfüllter Kinderwunsch sei der Grund für das Beziehungs-Aus, hält sich immer noch hartnäckig. Doch Jennifer stellte jetzt klar, dass Nachwuchs nichts mit der Scheidung zu tun hatte.

"Ich habe mich eben um meine Karriere gekümmert. Gott bewahre, dass eine Frau erfolgreich ist und kein Kind hat", ärgerte Jennifer sich gegenüber Allure. "Und der Grund, aus dem mein Mann mich verlassen hat, aus dem wir uns getrennt und unsere Ehe beendet haben, war natürlich, dass ich ihm kein Kind geschenkt habe. Das waren alles Lügen." Sie sei jetzt an einem Punkt in ihrem Leben, an dem sie nichts mehr zu verbergen habe. Deshalb scheint sie zu wollen, dass die Spekulationen um ihre Trennung von Brad endlich ein Ende haben.

Es sei aber nicht so, dass Jennifer nicht versucht habe, Mutter zu werden. "Ich habe mich einer künstlichen Befruchtung unterzogen, chinesische Tees getrunken und solche Dinge. Ich habe alles versucht", meinte die 53-Jährige. Schlussendlich habe sie ihren Kinderwunsch vor allem wegen der psychischen Belastung aufgegeben, bereue die Entscheidung aber bis heute nicht.

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Aniston und Brad Pitt, 2002

Getty Images Jennifer Aniston, November 2017

