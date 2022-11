Nach Auszeit: Tiger Woods tritt wieder bei Golfturnier an

Tiger Woods (46) schwingt wieder den Golfschläger. Fast zwei Jahre ist es her, dass der Golf-Profi einen schweren Autounfall hatte. Neben Prellungen im Brustkorb zog er sich auch Brüche im rechten Schien- und Wadenbein zu. Zwischenzeitlich hatte Tiger seine Profikarriere sogar beendet. Doch er gab nicht auf und stand Anfang dieses Jahres wieder auf dem Platz – legte allerdings kurz darauf doch eine Auszeit ein. Nun ist er endlich zurück – und tritt gegen die besten der Welt an.

Der 15-fache Major-Champion hat nicht mehr gespielt, seit er im Juli bei den Open in St. Andrews den Cut verpasst hatte. Bei der Hero World Challenge geht Tiger jetzt wieder an den Start. "Ich freue mich, dass ich bei der diesjährigen Hero World Challenge dabei sein werde. Wir sehen uns bald in Albany", kündigte der Golf-Star an. Wie Sun berichtet, richtet Tiger das Turnier selber aus und wird unter anderem gegen Rory McIlroy und Jordan Spieth antreten.

Bereits im April stand er zum ersten Mal wieder auf dem Golfplatz – und wurde dabei von den Fans bejubelt. "Ich bin so glücklich, dass ich in der Lage bin, zu spielen – aber nicht nur das, sondern auch direkt beim Masters anzutreten und so empfangen zu werden", freute sich der Sportler nach seiner Runde auf Twitter.

Getty Images Tiger Woods, Golf-Star

Getty Images Tiger Woods, April 2022

Getty Images Tiger Woods, Golf-Star

