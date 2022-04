Im Februar 2021 hatten besorgniserregende Neuigkeiten rund um den US-amerikanischen Golfspieler Tiger Woods (46) die Runde gemacht: Der Profisportler geriet in einen schrecklichen Autounfall und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Daraufhin hängte er seine Profikarriere sogar an den Nagel und verkündete, nur noch bei ausgewählten Wettbewerben anzutreten. Jetzt war es so weit: Tiger feierte rund 14 Monate nach dem Unfall sein Comeback auf dem Golfplatz!

Im Rahmen des sogenannten Masters Tournament – eines der vier wichtigsten Golfturniere der Welt – stand Tiger jetzt erstmals wieder auf dem Platz: In der US-amerikanischen Stadt Augusta schwang er rund 14 Monate nach seinem Horrorunfall wieder den Schläger. Während seiner Abschläge wurde der 46-Jährige laut Bild immer wieder von seinen Fans bejubelt – und das rührte ihn offenbar sehr. "Ich bin so glücklich, dass ich in der Lage bin, zu spielen – aber nicht nur das, sondern auch direkt beim Masters anzutreten und so empfangen zu werden", freute sich der Sportler nach seiner Runde nämlich auf Twitter.

Aber auch abgesehen von den Reaktionen seiner Fans lief der Auftakt des Masters für Tiger sehr gut! Der gebürtige Kalifornier schaffte es, den ersten Tag des Turniers mit 71 Schlägen zu beenden. Nur neun andere Golfspieler erzielten eine bessere Leistung als er.

Getty Images Tiger Woods im April 2022

Getty Images Tiger Woods bei den Vorbereitungen für das Masters-Turnier 2022

Getty Images Tiger Woods, Sportler

