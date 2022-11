Süßer Geburtstagsgruß: Kris Jenner schwärmt von ihrem Corey

Kris Jenner (67) macht ihrem Corey Gamble (42) eine süße Liebeserklärung! Seit 2014 gehen die beiden bereits gemeinsam durchs Leben und sie scheinen bis heute nicht genug voneinander zu bekommen. Das Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans scheut sich auch nicht, ihre Liebe zu dem Unternehmer im Netz zu präsentieren. Am 10. November feierte Corey nun seinen 42. Geburtstag – nur wenige Tage nach seiner Liebsten. Und Kris schickte ihm eine liebevolle Botschaft.

Auf Instagram postete Kris gleich eine ganze Reihe von Bildern, um ihrem Corey zum Geburtstag zu gratulieren. Darauf sind die beiden mal gemeinsam bei einem Shooting oder auf einem Selfie zu sehen, aber sie zeigte ihn auch allein. "Danke, dass du so viel Liebe und Licht in mein Leben bringst. [...] Du erinnerst mich jeden Tag daran, wie gesegnet und glücklich wir sind. Und ich bin so dankbar, dich in meinem Leben zu haben. Ich liebe dich, mein Schatz", kam der Keeping up with the Kardashians-Star aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

An Kris' Geburtstag am 5. November zeigte sich Corey ähnlich schwärmerisch. Auch er teilte ein paar Bilder von sich und seiner Partnerin bei Instagram und überschüttete sie mit Lob. "Happy Birthday an die beste Mama, die ich je getroffen habe. [...] Du bist die Macht der Liebe", schrieb er offenbar stolz.

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Corey Gamble, November 2022

Instagram / krisjenner Corey Gamble und Kris Jenner, Realitystars

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Corey Gamble

