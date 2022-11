Verpasste WM-Teilnahme: Mats Hummels ist total enttäuscht

Mats Hummels (33) ist geknickt! Der Profikicker stand 2010 zum ersten Mal für die deutsche Fußballnationalmannschaft auf dem Rasen und wurde mit ihr 2014 Weltmeister. In den vergangenen Jahren machte er in der DFB-Elf allerdings eher weniger mit Glanzleistungen auf sich aufmerksam. Bei der vergangenen Fußball-EM schoss er sogar ein Eigentor. Nun hat ihn Trainer Hansi Flick (57) vom Kader der diesjährigen Fußball-WM ausgeschlossen. Mats reagierte darauf alles andere als begeistert!

In einem Instagram-Post bedauerte der 33-Jährige, dass er nicht zu den 26 Spielern der DFB-Elf gehört, die in wenigen Tagen in Katar auf dem Platz stehen – auch wenn er damit wohl gerechnet hatte: "Wenig überraschend ist das eine der größeren Enttäuschungen meiner Karriere." Dennoch versucht er offenbar, die Entscheidung möglichst sportlich zu nehmen. "Ich drücke der Mannschaft die Daumen bei der WM und werde die Zeit nutzen, um wie jedes Mal mit harter Arbeit auf eine solche Erfahrung zu reagieren", fasste der Borussia-Dortmund-Star zusammen.

Noch bevor sich Mats selbst zu seiner verpassten WM-Teilnahme äußerte, hatte sich Cathy Hummels (34) darüber zu Wort gemeldet. Die Moderatorin sprach dem Vater ihres Sohnes in ihrer Instagram-Story ihr Mitgefühl aus: "Es tut mir leid! Du hast so hart gearbeitet."

Getty Images Fußballer Mats Hummels

Getty Images Mats Hummel im August 2022 in Berlin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels während der EM 2021

