Es war eine Schrecksekunde für das deutsche Team! Im Auftaktspiel gegen Weltmeister Frankreich schmiss sich Mats Hummels (32) in eine Flanke und traf dabei sehenswert in die eigenen Maschen. Doch als gäbe es so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit im Sport, profitierte das deutsche Team im heutigen Spiel gegen Portugal von zwei Eigentoren des Gegners – und stellte damit einen abstrusen Fußball-EM-Rekord auf!

Denn in der Geschichte des Wettbewerbs hat es noch nie ein Team gegeben, das ein Eigentor erzielte und gleichzeitig auch von einem solchen Patzer des Gegners profitieren konnte. In diesem Sinne können die Fans der DFB-Elf dem Fauxpas von Abwehrchef Mats vielleicht noch etwas Gutes abgewinnen. Sollte die Mannschaft gegen Ungarn das Achtelfinale erreichen, wird der Schnitzer sowieso schnell vergeben sein.

Kurios sind generell die vielen Eigentore, die bei dieser EM schon gefallen sind: Neben Mats und den beiden Portugiesen sind auch der Türke Merih Demiral und Keeper Wojciech Szczęsny (31) aus dem polnischen Team betroffen. Mit insgesamt fünf dieser Abwehrpannen in nur 24 Spielen legt das Turnier eine beeindruckende Quote vor.

Getty Images Robin Gosens und Mats Hummels beim EM-Spiel gegen Portgual

Getty Images Mats Hummels nach seinem Eigentor beim EM-Auftakt gegen Frankreich

Getty Images Wojciech Szczęsny beim EM-Spiel gegen Spanien

