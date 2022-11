"Grey's Anatomy"-Patrick und Ellen: Rache mit neuer Show?

Stehen Ellen Pompeo (53) und Patrick Dempsey (56) bald wieder gemeinsam vor der Kamera? In der Serie Grey's Anatomy waren die beiden Schauspieler seit 2005 gemeinsam zu sehen. 2015 verließ Patrick das Ärzte-Drama allerdings, da seine Figur "McDreamy" starb. In der aktuellen Staffel tritt auch Ellen kaum noch auf. Offenbar planen die beiden aber nun ein eigenes Projekt – etwa um sich an ihrer alten Serie zu rächen?

Wie RadarOnline erfahren hat, tun sich die beiden Schauspieler für ein neues TV-Projekt zusammen. "Sie sind beide sauer, dass sie aus der Serie rausgeschmissen wurden", verriet eine Quelle. Laut dieser ist Patrick "immer noch sehr verärgert" über die Anschuldigungen, die 2021 von "Grey's-Anatomy"-Produzent James D. Parriott erhoben wurden. Er behauptete, der Schauspieler habe das Set "terrorisiert" und mit der Schöpferin der Serie, Shonda Rhimes (52), gestritten. "Patrick sagt, dass Ellen eine der Einzigen war, die ihm den Rücken gestärkt hat. Er würde gerne wieder mit ihr zusammenarbeiten – besonders an einer neuen Serie, mit der sie es ihren alten Kollegen zeigen und sie an Einschaltquoten übertreffen können", so der Insider weiter.

Das bei den Fans beliebte Paar hat sein Comeback sogar schon angedeutet, als sie sich im September auf dem Ultimate Disney Fan Event wieder trafen. Auf die Frage, ob sie bereit wäre, wieder mit Patrick zu arbeiten, antwortete Ellen gegenüber Extra TV: "Wir haben einige unserer besten Arbeiten zusammen gemacht." Sie fuhr fort: "Wir sind beide sehr stolz auf die Arbeit, die wir gemacht haben. Wir hatten eine tolle Zeit dabei und haben etwas wirklich Kultiges geschaffen. [...] Ich glaube, die Fans würden es absolut lieben."

Getty Images Ellen Pompeo und Patrick Dempsey, Januar 2007

Getty Images Ellen Pompeo und Patrick Dempsey, August 2006

Getty Images Ellen Pompeo, Schauspielerin

