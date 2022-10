"Grey’s Anatomy" ohne Meredith Grey: So soll es werden!

Ist das überhaupt vorstellbar? Am 27. März 2005 trat Ellen Pompeo (52) erstmals in der Rolle der Meredith Grey auf. Seit über 17 Jahren verkörpert sie die Ärztin in der beliebten Serie Grey's Anatomy. 18 Staffeln des Ärztedramas gibt es bereits – die 19. feierte am 6. Oktober Premiere. Doch eine Sache wird anders: Die Hauptprotagonistin wird nur noch in acht Episoden auftreten, dafür gibt es fünf neue Charaktere. Aber funktioniert "Grey's Anatomy" ohne Meredith Grey?

Die Showrunnerin Krista Vernoff (50) erklärte Quotenmeter, wie es mit der Ärzteserie weitergeht. Sie hoffe, dass die Zuschauer durch die Besetzung mit den Neulingen an die frühen Jahre der Serie erinnert werden. "Das Blut der Serie – der Lebenssaft, der frühe Erfolg – handelte von den Auswirkungen des Versuchs, ein Chirurg zu werden, wenn man keine Ahnung hat, was man tut. Ich glaube, dass diese Serie noch lange läuft", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich denke, dass Ellen außergewöhnlich ist, und sie war für eine sehr lange Zeit ein besonderer Mittelpunkt dieser Serie. Und auch wenn ihre Karriere sie in eine andere Richtung führt, glaube ich, dass wir hier eine Serie mit vielen tollen Figuren haben, die unsere Fans lieben werden."

Ellen arbeitet derzeit bereits an einer neuen Serie, bei der sie ebenfalls die Hauptrolle übernimmt und zusätzlich ausführende Produzentin ist. Die Reihe hat zwar noch keinen Namen, wird allerdings auf Hulu zu sehen sein. Es wird um ein Paar gehen, das ein Kind adoptiert, von dem sie glauben, dass es ein Achtjähriger mit Zwergenwuchs ist. Doch dann beginnen die Dinge innerhalb der Familie schiefzulaufen.

Anzeige

Getty Images Ellen Pompeo, Dezember 2002

Anzeige

Getty Images Krista Vernoff, Fernsehdrehbuchautorin

Anzeige

Getty Images Ellen Pompeo, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de