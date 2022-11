Kim Kardashian reicht rechtliche Schritte gegen Stalker ein

Kim Kardashian (42) geht gegen ihren Stalker vor! Mit ihrer Reality-TV-Show Keeping up with the Kardashians hat die Unternehmerin weltweite Bekanntheit erlangt. Auch via Social Media gibt die Vierfachmama immer wieder private Einblicke in ihr Leben abseits der Kameras. Einigen Fans scheint das jedoch nicht zu genügen. Vor allem ein Mann stellte der Beauty zuletzt immer öfter nach. Nun geht Kim rechtlich gegen ihren Stalker vor!

Wie RadarOnline berichtete, erwirkte Kim eine einstweilige Verfügung gegen einen Mann, der sie zu Hause und auf Reisen belästigt haben soll. In einem Dokument der 42-Jährigen heißt es, dass dieser allein im August dieses Jahres dreimal versucht habe, sich Zugang zu ihrem Anwesen zu schaffen. "Ich bin darüber informiert, dass er nach Kalifornien gereist ist, um mich zu treffen. Ich habe ihn nie kontaktiert", erklärte sie und fügte hinzu, dass der Mann sogar davon sprach, eine Waffe zu besitzen. Außerdem habe der Stalker einst behauptet, telegrafisch mit Kim zu kommunizieren.

Vor einigen Wochen hatte TMZ bereits schon einmal über einen Vorfall auf Kims Grundstück berichtet, bei dem ein handgreiflicher Fremder verhaftet wurde. Ob es sich dabei um denselben Mann handelt, ist nicht bekannt.

Kim Kardashian, Unternehmerin

Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Kim Kardashian, Reality-TV-Star

