Eindringling wurde auf Kim Kardashians Grundstück verhaftet

Das ist gerade noch mal gut gegangen! Kim Kardashian (41) steht seit Jahren in der Öffentlichkeit. Ebenso wie auf Social Media gibt die Unternehmerin vor allem auch in ihrer Realityshow The Kardashian immer wieder Einblicke in ihr Privatleben. Kein Wunder also, das viele Leute großes Interesse an der Beauty haben. Das wurde der Reality-TV-Bekanntheit nun jedoch zum Verhängnis. Ein Eindringling wollte sich Zutritt zu Kims Grundstück verschaffen!

Wie TMZ jetzt berichtete, soll es am Samstag zu einem schockierenden Ereignis auf Kims Grundstück in Kalifornien gekommen sein – denn die 41-Jährige sei beinahe Opfer eines Einbruchs geworden. Ein Eindringling habe es auf das Haus der Vierfach-Mama abgesehen und sei auf Kims Anwesen unterwegs gewesen. Ihre Sicherheitsleute konnten den handgreiflichen Fremden noch rechtzeitig stoppen, bevor der das Zuhause der Skims-Gründerin erreichte. Wie das Magazin weiter berichtete, sei der Verbrecher daraufhin verhaftet und wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch angeklagt worden.

Ob Kim und ihre Kinder zum Zeitpunkt des Einbruchsversuches in dem Haus gewesen sind, ist unklar. Ebenso wie für die Schule ihrer Kids wird die Influencerin nach diesem Ereignis sicherlich darüber nachdenken, auch für ihr Anwesen noch strengere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Nachdem ihr Ex Kanye West (45) nämlich den Namen der Schule ihrer gemeinsamen Kids ins Netz stellte, heuerte sie zusätzliche Sicherheitskräfte für die Einrichtung an.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei den Emmy Awards 2019

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de