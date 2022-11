Korb? "Bachelor in Paradise"-Leon verwirrt Stephie Stark

Bei den beiden herrscht Gefühlschaos. Bachelor in Paradise geht in die zweite Runde und in den ersten Tagen lernten sich die Singles schon näher kennen. Bei Stephie Stark (27) und Leon Knudsen (35) funkte es direkt – und sie kamen sich schon nahe. Sie kuschelten in der Nacht und küssten sich sogar. Eigentlich wirkt alles harmonisch – doch Leon scheint Stephie zunehmend durch sein Verhalten zu verwirren!

Am Morgen sprach der Hamburger noch mit Yannick Syperek über seine Gefühle für Stephie. "Mir fehlt momentan einfach ein bisschen der Kick, dieses Feuer", gab Leon zu. Später durften die beiden dann ein Einzeldate genießen und kuschelten romantisch in einem Pool. Stephie hätte ihren Datepartner dabei gerne geküsst, doch Leon wich ihr die ganze Zeit aus und stellte stattdessen komische Fragen. "Den Anfang des Dates fand ich ziemlich gut und ab irgendeinem Punkt war ich dann nur noch verwirrt", verriet sie später im Einzelinterview. Er erklärte daraufhin, dass er zu verkopft sei und einfach nur mal durchatmen müsse.

In der Nacht der Rosen suchten die beiden Realitystars noch einmal das Gespräch und gerieten kurz aneinander. "Ich wünsche mir einfach nur, dass es so entspannt bleibt, wie es die ersten Tage war. Weil das war es ja bei uns und es passt doch die ganze Zeit. Nur auf einmal haben wir immer so ein Problem mit Sachen, die kein Problem sind", stellte Stephie ihre Sicht der Dinge klar. Leon zeigte Einsicht und betonte: "No more Drama. Ich mag dich und schauen wir mal, wie es weitergeht."

"Bachelor in Paradise" ab dem 3.11.2022 wöchentlich auf RTL+.

