Mit Jona Steinig & Co.: Zweite "Reality Shore"-Staffel kommt

Reality Shore geht unter einem neuen Namen in die nächste Runde! Ende letzten Jahres hatten Reality-TV-Fans allen Grund zur Freude: Es ging ein neues Fernsehformat mit dem Titel "Reality Shore" an den Start. In der Sendung feierten und flirteten die Kandidaten rund rum Yasin Mohamed (31), Mia Madisson und Co., was das Zeug hält. Jetzt heißt es: Schon bald wird eine zweite Staffel der Party-Show ausgestrahlt – jedoch unter neuem Namen und auf einem anderen Streaminganbieter!

Die erste Staffel von "Reality Shore" lief noch auf Joyn. Die zweite Staffel soll Quotenmeter zufolge jedoch unter dem Namen "Germany Shore" auf Paramount+ zu sehen sein. Das ist ein brandneuer Streamingdienst, der erst am 8. Dezember in Deutschland an den Start gehen soll und es mit dem Service von Netflix, Disney+ und Co. aufnehmen möchte. "Germany Shore" soll ab dem 15. Dezember auf dem Streamingdienst abrufbar sein.

Auch steht schon fest, wer in der Sendung dabei ist. Hatidza Demirovic von Köln 50667 möchte die Zuschauer unterhalten. Außerdem ist Jonathan Steinig (27), der 2021 bei Die Bachelorette um das Herz von Maxime Herbord (28) buhlte, mit von der Partie. Des Weiteren werden Mia Madisson und Belly von der ersten Staffel wieder dabei sein. Weitere Kandidaten werden später bekannt gegeben.

Joyn Yasin, Mia und Gina bei "Reality Shore" 2021

Joyn Calvin Kleinen und Walentina Doronina, "Reality Shore" 2021

CH Media Die Kandidaten von "Reality Shore"

