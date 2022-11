Nach fünf Jahren: WM-Held Mario Götze ist wieder im Kader

Er ist wieder zurück! Gestern gab Hansi Flick (57) den offiziellen Kader bekannt, der in einigen Tagen bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar um den Titel kämpfen wird. Einige Spieler dürften nach der Bekanntgabe ziemlich enttäuscht sein – unter anderem Mats Hummels (33). Der Abwehrchef hatte bis zuletzt noch auf einen Platz in der Nationalmannschaft gehofft. Dafür gibt es einen strahlenden Rückkehrer: Mario Götze (30).

Ganze acht Jahre ist es her, dass der Fußballstar im WM-Finale 2014 das Siegestor für Deutschland schoss. Nun will er das Wunder von damals wiederholen: "Ich freue mich sehr, wieder Teil des deutschen WM-Kaders zu sein und bin dankbar für das Vertrauen von Hansi Flick und seinem Trainerstab", schreibt Mario auf Instagram. Zuletzt war er vor fünf Jahren Teil des DFB-Kaders. "Ich empfinde die Nominierung als Belohnung für die harte Arbeit, die ich geleistet habe. Aber ohne meine Frau, meine Familie, meine tollen Teamkollegen und Trainer wäre das nicht möglich gewesen. Vielen Dank für eure Unterstützung!", bedankt er sich.

Auch Trainer Hansi Flick ist sich sicher, dass der Fußballstar eine große Hilfe sein wird. "Wir alle wissen, dass Mario ein genialer Fußballer ist", schwärmte der Bundestrainer bei der Pressekonferenz. "Wenn man die letzten Spiele beobachtet, dann sieht man, dass er auf einem ganz hohen Niveau spielt."

Getty Images Mario Götze schießt das Siegtor bei der WM 2014

Getty Images Mario Götze, Fußballprofi

Getty Images Mario Götze nach seinem Siegtor bei der WM 2014

