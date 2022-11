Quavo und Offset wurden erstmals nach Takeoffs Tod gesichtet

Offset (30) und Quavo (31) stärken sich in der schweren Zeit gegenseitig den Rücken. Anfang November hatten tragische Neuigkeiten die Runde gemacht: Takeoff (✝27) wurde erschossen. Zuvor hatte der Musiker eine Bowlingbahn mit seinen Rapper-Kollegen Migos und Offset in Houston besucht. Nach einem Streit fielen Schüsse und der Künstler erlag seinen Verletzungen noch vor Ort. Nun wurden Offset und Quavo erstmals nach Takeoffs Tod gemeinsam gesichtet!

Wie Bilder, die Page Six vorliegen, zeigen, supporten sich Offset und Quavo nach dem tragischen Verlust ihres Freundes gegenseitig. Am Donnerstagabend wurden die "Bad And Boujee"-Interpreten gesehen, wie sie sich mit anderen Freunden versammelten, um schließlich an der Gedenkfeier für Takeoff teilzunehmen. Auch Offsets Frau Cardi B (30) war mit dabei, um ihrem Liebsten den Rücken zu stärken.

Wie TMZ kurz nach dem Ableben des Rappers erklärte, soll vor allem Rapper-Kollege Quavo an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein, die Takeoff schließlich das Leben kostete. Wie ein Insider der örtlichen Polizeibehörde verriet, soll der 31-Jährige einen Streit mit einer anderen Gruppe angefangen haben – wonach Takeoff schließlich tödlich verletzt wurde. Er selbst hat sich zu diesen Behauptungen bisher nicht geäußert.

Getty Images Cardi B mit Quavo, Offset und Takeoff von Migos

Getty Images Cardi B und Offset, Januar 2020

Dezi / BACKGRID / ActionPress Quavo in West Hollywood im März 2022

