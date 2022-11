Begann Rapper Quavo den Streit, der zu Takeoffs Tod führte?

Hat Rapper Quavo (31) den verheerenden Streit angezettelt? Am Dienstag machten furchtbare Neuigkeiten die Runde: Der Rapper Takeoff (✝27) wurde erschossen! Dabei sollte der Abend eigentlich ganz anders verlaufen – denn gemeinsam mit seinen Migos-Kollegen Quavo und Offset (30) besuchte der Musiker eine Bowlingbahn in Houston. Nach einem Streit wurde schließlich das Feuer eröffnet und Takeoff erlag seinen Verletzungen noch vor Ort. Doch war Quavo schuld an dem Zoff?

Wie TMZ berichtete, arbeite die Polizei aktuell daran, die Ereignisse des Abends zu rekonstruieren. Dabei verriet ein Insider der örtlichen Behörde, dass Quavo eine verbale Auseinandersetzung mit einer anderen Gruppe anfing, nachdem er bei einem Würfelspiel verlor. Daraufhin wurde der Streit nach draußen getragen, wobei Takeoff schließlich tödlich verletzt wurde. Um weiterhin herauszufinden, wie es genau zu dem tragischen Vorfall kommen konnte, suche die Polizei immer noch nach Zeugen.

Seitdem die Nachricht von dem Tod des Rappers an die Öffentlichkeit gelang, trauerten viele Stars öffentlich um Takeoff. "Ich habe die besten Erinnerungen daran, wie wir alle zusammen die Welt gesehen haben und Licht in jede Stadt gebracht haben, die wir berührt haben. Ruhe in Frieden, Astronaut Take", schrieb Drake (36) in einem Instagram-Post. Auch Kelly Rowland (41) und die Kardashian-Familie meldeten sich bereits bestürzt im Netz.

Instagram / yrntakeoff Migos-Rapper Takeoff

Getty Images Cardi B mit Quavo, Offset und Takeoff von Migos

Instagram / yrntakeoff Migos-Rapper Takeoff

