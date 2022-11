Abzocke? Bill Kaulitz zahlte für Hose "fast das Doppelte"!

Bill Kaulitz (33) wurde abgezockt! Der Frontmann von Tokio Hotel schaffte mit seiner Band bereits im Teenie-Alter den großen Durchbruch. Der Zwillingsbruder von Tom Kaulitz (33) ist bekannt dafür, sich gerne mit extravaganten Make-up-Looks und Outfits zu präsentieren. Das außergewöhnliche Erscheinungsbild muss natürlich vorbereitet werden und deshalb ist der "Durch den Monsun"-Sänger Stammkunde in einigen Designer-Stores. Jetzt verriet er allerdings, dass er dort kürzlich über den Tisch gezogen wurde.

In seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählte Bill, dass er sich vor Kurzem "schnell eine Lederhose kaufen" wollte. An der Kasse wurde er stutzig, weil der Preis höher war als gedacht. Weil er es aber eilig hatte, ignorierte der 33-Jährige vorerst die hohe Summe. Zu Hause fiel dem Musiker dann auf: Ihm wurde „fast das Doppelte“ für seinen Einkauf berechnet. Tom vermutete: "Das machen die mit Absicht aber nur bei so Leuten, wo die sehen, dass die das machen können. So einem Vollidioten wie dir, der nicht auf die Preise guckt."

Zuletzt hatte Bill seine Fans bei der großen Halloween-Party seiner Schwägerin Heidi Klum (49) im Arielle-Kostüm begeistert. Der ehemalige Teenie-Schwarm hatte auf Instagram verraten, dass er sich für sein Styling Hilfe bei Queen of Drags-Kollegin Candy Crash (29) geholt hat. Er trug eine lange rote Perücke, ein perlenbesetztes Oberteil und einen langen, grünen Rock.

Getty Images Bill Kaulitz bei Heidi Klums Halloween-Party

Getty Images Bill Kaulitz im Juli 2019 in Berlin

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz im Juni 2022

