"Bauer sucht Frau"-Denise widmet ihrer Tochter süße Zeilen

Denise Munding genießt ihr Mamaglück! Vor wenigen Tagen machten wunderbare Neuigkeiten die Runde: Die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin und ihr Partner Nils Dwortzak durften ihre Tochter willkommen heißen. Die Kleine kam sogar etwas zu früh. Für die Pferdewirtin ist es bereits der zweite Nachwuchs. Dennoch ist die Kennenlernzeit ganz besonders. Im Netz teilte Denise jetzt eine süße Liebeserklärung an ihr Baby.

Via Instagram widmete die einstige Kuppelshowkandidatin ihrem Spross liebevolle Zeilen. "So, meine kleine Maus. Nun hast du unsere kleine Familie auf schnellem Wege vollkommen gemacht", freute sie sich über die Geburt und schwärmte weiter: "Wir sind unendlich dankbar, dich als Geschenk bekommen zu haben und werden unsere grenzenlose Liebe in dein Leben stecken." Ihr Leben lang werden sie die Kleine nun beschützen. "Du, unser kleiner Engel, bist von Kopf bis Fuß perfekt", betonte Denise.

Ihre Schwangerschaft wird Denise wohl nicht allzu sehr vermissen. Vor allem in den letzten Zügen hatte die TV-Bäuerin zu kämpfen gehabt. "Die letzten Tage ging es etwas auf und ab", hatte die Blondine ihre Instagram-Follower noch Ende Oktober wissen lassen.

Denise Munding und Nils Dwortzak mit ihrem Baby

Bäuerin Denise im Juni 2020

"Bauer sucht Frau"-Denise, 2022

