Demi Moore feiert 60. Geburtstag mit Familie im Privatjet

Demi Moore ließ sich für ihren Geburtstag etwas ganz Ausgefallenes einfallen. Die Schauspielerin blickt auf eine große Hollywood-Karriere zurück. Ende 2008 gab die Ex-Frau von Bruce Willis (67) jedoch zu, dass es wegen ihres jugendlichen Aussehens schwierig geworden sei, Rollenangebote zu bekommen und dass dies zu einem Karrieretief geführt habe. Immerhin sieht Demi mit ihren 60 Jahren immer noch sehr jung aus – und fühlt sich auch so. Ihren runden Geburtstag feierte sie jetzt im großen Stil.

Die "Ghost"-Darstellerin verbrachte ihren Ehrentag mit ihren Liebsten zeitweise wohl in einem Privatjet. Ihre Tochter Tallulah Willis (28) teilte in ihrer Instagram-Story einige Schnappschüsse ihrer berühmten Mutter. Strahlend und mit einer Geburtstagskrone auf dem Kopf sitzt die Schauspielerin in einem Ledersitz. Auf dem Schoss hat sie zwei kleine Hunde. "Alles Gute zum 60. für meine liebste medizinische Anomalie! Egal, über welchen Hügel du gehst, zeig mir, wo ich mit dem Aufstieg beginnen soll", schreibt die stolze Tochter dazu.

Bereits vor ihrem Geburtstag verriet Demi, dass sie sich immer noch total jung fühlt. "Man wird 59 und denkt schon: 'Nun, ich werde 60.' Das fühlt sich sehr befreiend an", meinte die "Songbird"-Darstellerin. Sie fühle sich vor ihrem Geburtstag "lebendiger und präsenter" als je zuvor.

Demi Moore, Schauspielerin

Demi Moore, Schauspielerin

Demi Moore, Oktober 2022

