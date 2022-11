"Flitterwochen mit mir": Stefanie Giesinger verreist alleine

Stefanie Giesinger (26) gönnt sich eine spirituelle Auszeit. Das deutsche Topmodel trennte sich erst vor wenigen Wochen von seinem Partner Marcus Butler (30). Doch im Netz beweist sie, dass es für sie keinen Grund gibt, traurig zu sein. Viel eher scheint sie ihr Leben in vollen Zügen zu genießen und gönnte sich erst einmal eine Auszeit. Nach einem Mädelstrip brach sie nun auch alleine zu einer Reise auf: Steffi macht einen Selbstfindungsurlaub auf die Malediven!

Auf ihrem Instagram-Profil ließ Steffi ihre Fans an ihrer besonderen Reise teilhaben. "Bin im Grunde in den Flitterwochen, mit mir alleine am friedlichsten und schönsten Ort der Welt", erklärte sie ihrer Community. In einem Hotel auf der tropischen Inselgruppe scheint sie es sich richtig gut gehen zu lassen: "Ich habe täglich verschiedene Therapien gemacht, darunter Klang- und Soundtherapie und Watsu." Sie habe außerdem eine Menge Zeit mit sich selbst am Strand und beim Kochen verbracht. Ein besonderes Highlight war für die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin eine Aktivität, bei der sie ihr eigenes Parfum aus natürlichen Zutaten herstellen durfte.

Dass es Steffi grade richtig gut geht, scheint offensichtlich. Erst wenige Tage zuvor zog es sie gemeinsam mit ihren Freundinnen ebenfalls in die Tropen nach Bali. Auf Instagram teilte sie Bilder von sich, auf denen sie strahlend zwischen Palmen und türkisblauem Meer posierte. "Ich bin so glücklich", lautete ihr Kommentar.

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im November 2022

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger mit Freundinnen, November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de