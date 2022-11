"Fühle mich süß": Schwangere Behati Prinsloo zeigt Babykugel

Behati Prinsloo (34) freut sich auf ihr Kind! Das Model wird demnächst zum dritten Mal Mutter – Vater ist ihr Mann Adam Levine (43), der zuletzt mit anzüglichen Nachrichten an andere Frauen für Aufregung gesorgt hatte. Doch trotz des öffentlichen Skandals um ihre Ehe scheint die Schönheit ihre Schwangerschaft zu genießen: Behati erfreute ihre Fans jetzt mit einem süßen Babybauch-Update!

In ihrer Instagram-Story berichtete die Schwangere, dass sie schon seit über einer Woche krank sei. Daraufhin veröffentlichte sie ein Video von sich, als sie sich noch "süß" gefühlt habe und nicht "kränklich". Hier sieht man die 34-Jährige in ihrem Ankleidezimmer posieren. Behati trägt eine legere Kapuzenjacke, Schnürstiefeletten und ein enges Basic-Kleid, das ihre Babykugel perfekt zur Geltung bringt – es ist nicht zu übersehen, wie kugelrund ihr Bauch bereits ist!

Insgesamt scheint Behati ihren Schwangerschaftslook sehr lässig zu halten. Im Oktober präsentierte sie ihre Mama-Kurven in einer Lederjacke, Leggings und Boots – und kurz darauf in einem Basic-Kleid mit Sneakern. Immer mit dabei? Eine Sonnenbrille. Wie gefällt euch ihr Stil? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo, Model

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo im Oktober 2022

Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo zeigt ihren Babybauch

