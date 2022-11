Kurz beim Friseur: Jenny Frankhauser vemisst ihr Baby direkt

Jennifer Frankhauser (30) ist ganz vernarrt in ihren Nachwuchs! Für die Schwester von Daniela Katzenberger (36) ging vor wenigen Monaten ein großer Traum in Erfüllung: Sie und ihr Partner Steffen König wurden im September zum ersten Mal Eltern. Seitdem dreht sich der Alltag der Influencerin um ihren kleinen Sohn namens Damian Andreas. Nun unternahm Jenny aber einen Solo-Ausflug ohne ihren Wonneproppen – vermisste ihn aber sofort wieder!

In ihrer Instagram-Story berichtete Jenny von ihrem ersten Friseurbesuch, seitdem sie Mutter ist. "Das erste Mal seit gefühlt einer Ewigkeit ohne spezielle Vorsicht, weil ich ein Baby in mir trage. Ich trinke Kaffee und habe eine Blondierung auf dem Kopf. So merkwürdig irgendwie", erzählte sie. Sie müsse sich erst mal daran gewöhnen, dass sie nicht mehr vorsichtig sein muss, weil sie ja nicht mehr schwanger ist – aber auch daran, mal alleine unterwegs zu sein. "Vermisse ihn doch so... Wollte ihn aber nicht mitnehmen wegen der Blondierung und der Düfte", erklärte sie.

Daraufhin räumte Jenny auch ein, dass sie sich momentan noch ziemlich viel Druck mache. "Ich zweifle leider wirklich sehr viel an mir, will immer alles richtig machen für ihn und merke aber selbst, dass ich dringend entspannter werden muss", gab die frischgebackene Mama preis.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit Steffen König und ihrem gemeinsamen Sohn Damian

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Influencerin Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de