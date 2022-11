Mutter-Tochter-Duo: Kate Winslet dreht Serie mit Tochter Mia

Kate Winslet (47) macht den Film zum Familienbusiness! Als Oscar-Preisträgerin und Hollywoodstar gehört sie zur Elite der Schauspielbranche – und das scheint sie auch an ihre Tochter weiterzugeben. Mia Threapleton ist aus der Beziehung von Kate mit dem Regisseur Jim Threapleton hervorgegangen und ist ebenfalls Schauspielerin. Als solche scheint sie nun in Mamas Fußstapfen treten zu wollen: Kate und Mia drehen nämlich ihre erste gemeinsame Serie!

Kate soll derzeit zusammen mit ihrer Tochter für das Drama "I Am Ruth" vor der Kamera stehen. Wie Daily Mail berichtete, entwickelte der Titanic-Star die Serie zusammen mit Regisseur Dominic Savage und wird auch eine der Hauptrollen spielen. Die Rolle ihrer Tochter übernimmt Mia. Dabei behandelt das Projekt des Mutter-Tochter-Duos ein sehr ernstes Thema: Eine besorgte Mutter ist mit ihrer Teenagertochter konfrontiert, die sich wegen des Drucks durch soziale Medien immer mehr distanziert und zurückzieht.

Dass Mia beruflich dem Beispiel ihrer Mutter folgt, macht Kate besonders stolz: "Ich wusste, dass es so kommen wird", verkündete sie in einem ITV-Interview. Die heute 22-Jährige war bereits 2020 in dem Thriller "Shadows" zu sehen. 2014 hatte sie außerdem einen kleinen Gastauftritt im Drama "Die Gärtnerin von Versailles", in dem ihre Mutter eine der Hauptrollen spielte.

Getty Images Kate Winslet bei den Emmy Awards, 2021

