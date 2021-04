Kate Winslet (45) zählt zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen der Welt: Die gebürtige Britin begeisterte mit ihren Darbietungen in "Titanic", "Der Vorleser", "Labor Day" und Co. ein Millionenpublikum – und wurde für ihr Talent unter anderem sogar mit einem Oscar geehrt. Aber nicht nur die 45-Jährige steht regelmäßig für große Streifen vor der Kamera: Auch Kates 20-jährige Tochter Mia Threapleton ist Schauspielerin!

Mia Threapleton – die Tochter von Kate und deren Ex-Mann Jim Threapleton – tritt in die großen Fußstapfen ihrer berühmten Mutter: Unter anderem wirkte die 20-Jährige bereits in dem düsteren Thriller "Shadows" mit. "Ich glaube, ich wusste, dass es so kommen würde", hatte Kate stolz in einem ITV-Interview verkündet und betont: "Ich habe es immer geahnt." Aktuell arbeite Mia bereits an einem nächsten Projekt – nämlich an einer TV-Serie in Tschechien.

Zudem sei Kate besonders stolz auf ihre Tochter, weil diese den Karrierestart in der Filmbranche ganz alleine gemeistert hätte. "Es ist wirklich toll für sie, dass sie einen anderen Nachnamen hat", verdeutlichte die "Titanic"-Darstellerin und berichtete: "Die Leute, die sie gecastet haben, hatten absolut keine Ahnung, dass sie meine Tochter ist."

Kate Winslet im November 2017 in New York City

Schauspielerin Kate Winslet

Kate Winslet im November 2017 in Beverly Hills

