Nach Takeoffs Tod: Cousin Offset verschiebt sein neues Album

Offset (30) ist in großer Trauer. Anfang November hat der Rapper seinen Migos-Bandkollegen und Cousin Takeoff verloren – der 28-Jährige wurde erschossen. Sein Tod ist ein schwerer Verlust für den Musiker, wie er auch in seiner Rede bei der Beerdigung betonte. Somit dürfte diese Nachricht für Offsets Fans auch nicht allzu überraschend kommen: Da er aktuell um Takeoff trauert, will er sein neues Solo-Album noch nicht veröffentlichen.

Eigentlich sollte die Platte, deren Titel noch nicht bekannt ist, schon kommende Woche erscheinen. Doch aufgrund von Takeoffs Ableben verschiebt sich der Release. Das berichtet nun Mirror: Auf eine Fan-Frage hin, ob das Album trotzdem herauskommen wird, betonte Offset: "Nein, das wurde erst mal zurückgestellt." Ein neues Erscheinungsdatum wurde noch nicht verkündet.

Bei der Trauerfeier für Takeoff am Freitag gab Offset einen Einblick in seine aktuelle Gefühlslage: "Ich will dich nicht infrage stellen, Gott. Aber ich verstehe es einfach nicht. Manchmal verstehe ich dich nicht. Und ich glaube an dich, Vater", betonte er unter Tränen – wie ein Video von Page Six zeigt.

Anzeige

Xavier Collin/Image Press Agency Takeoff im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Offset, Rapper

Anzeige

Instagram / yrntakeoff Migos-Rapper Takeoff

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de