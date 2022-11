Rapper Offset hält emotionale Rede auf Takeoffs Trauerfeier

Offset (30) zollt seinem Kollegen Takeoff (✝27) Tribut. Anfang November machten schreckliche Nachrichten die Runde: Der Rapper, der seit 2008 Mitglied des Trios Migos war, wurde mit gerade einmal 28 Jahren in Houston in Texas erschossen. Nach dem Bekanntwerden der tragischen Neuigkeiten meldeten sich zahlreiche Promis zu Wort und bekundeten ihr Beileid – darunter auch Drake (36) und Khloé Kardashian (38). Am Freitag fand nun eine Trauerfeier zu Ehren des Musikers statt: Offset hielt eine emotionale Rede – und musste dabei mit den Tränen kämpfen.

PageSix liegt ein Video vor, in dem der Mann von Cardi B (30) ein paar herzzerreißende Worte an seinen langjährigen Bandkollegen richtet. "[Takeoff] hat die Musikkultur für immer verändert", erzählte Offset, während er versuchte, seine Tränen zurückzuhalten. Der plötzliche Tod seines guten Freundes sei für den 30-Jährigen einfach unbegreiflich: "Ich will dich nicht infrage stellen, Gott. Aber ich verstehe es einfach nicht. Manchmal verstehe ich dich nicht. Und ich glaube an dich, Vater."

Auch viele andere Promis erinnerten während der Trauerfeier an den "Last Memory"-Interpreten. Sänger Justin Bieber (28) soll während der Zeremonie unter anderem seinen Song "Ghost" auf der Bühne performt und dabei Offsets Bandkollegen Quavo (31) zu Tränen gerührt haben.

Xavier Collin/Image Press Agency Takeoff im Juni 2022

Getty Images Rapper Offset bei der Pariser Fashion Week im Juli 2022

Getty Images Justin Bieber bei der Met Gala, September 2021

