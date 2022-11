Schwangere Aurora Ramazzotti präsentiert happy den Babybauch

Aurora Ramazzotti (25) scheint ihre Schwangerschaft zu genießen! Die Tochter von Eros Ramazzotti (59) und Michelle Hunziker (45) ist schwanger und mittlerweile sieht man auch eine Wölbung in ihrer Körpermitte. Zuletzt posierte sie in einem Bikini und setzte ihren runden Bauch auf Instagram gekonnt in Szene. Außerdem besuchte sie mit ihrem Partner Goffredo Cerza ein Event, bei dem sie ihre Kugel in ein heißes Dress hüllte. Ihr neues Accessoire präsentiert Aurora nur allzu gut!

