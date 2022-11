Schwangerschaftsendspurt: Anna Heiser verrät Geburtsdetails!

Anna Heiser (32) gibt ein Baby-Update! Im Juni machte die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin öffentlich, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Gerald wieder Nachwuchs erwartet. Ob sie sich nach der Geburt ihres Sohnes Anfang des vergangenen Jahres auf einen weiteren Jungen oder ein Mädchen freuen dürfen, haben sie noch nicht verraten. Dafür erzählte Anna bereits, dass ihr Kind in diesem Jahr zur Welt kommen soll. Nun gab sie weitere Details preis.

In ihrer Instagram-Story berichtete die Namibia-Auswanderin, dass sie wieder einen Frauenarzttermin in der Hauptstadt Windhoek hatte. Ihr ungeborener Nachwuchs entwickelt sich offenbar prächtig: "Dem Baby geht es gut. Unser Babychen hat innerhalb von drei Wochen ein Kilo zugenommen." Der errechnete Geburtstermin sei nach wie vor der 16. Dezember. "Wir hoffen auch, dass es bis dahin drin bleibt", betonte die 32-Jährige. Den nächsten Termin habe sie in zwei Wochen.

Inzwischen hat Anna auch schon ihre Sachen für den bevorstehenden Krankenhausaufenthalt wegen der Geburt zusammengesucht. Das gestaltete sich aber schwieriger als gedacht. "Ich sitze im totalen Chaos in unserem Schlafzimmer und verstehe nicht, warum mich das Packen der Krankenhaustasche so überfordert. Es ist irgendwie unterbewusst", hatte sie vor wenigen Tagen im Netz geäußert.

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser mit ihrem Sohn Leon

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheit

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im Oktober 2022

