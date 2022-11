Set-Tragödie: Alec Baldwin verklagt seine "Rust"-Kollegen!

Halyna Hutchins (✝42) tragischer Tod sollte ein langes Nachspiel haben! Vor einem Jahr ist die Regisseurin am Set des Western-Films "Rust" versehentlich erschossen worden. Ein Schuss hatte sich ungeplant aus der Requisitenwaffe von Hauptdarsteller Alec Baldwin (64) gelöst. Obwohl er bis heute seine Unschuld beteuert, könnte bald ein Gerichtsverfahren gegen ihn starten. Doch nun hat Alec selbst Klage erhoben – und beschuldigt darin einige Kollegen vom "Rust"-Set.

Das berichtet nun Daily Mail. Nachdem eine Drehbuchautorin ihn ursprünglich verklagt hat, wurde Baldwins Klage jetzt beim Los Angeles County Superior Court als Gegenklage eingereicht – der Schauspieler macht darin "Fahrlässigkeit" geltend und fordert Schadensersatz für den "unermesslichen Kummer", den er erleidet und der nun vor Gericht festgelegt werden soll. In der Gegenbeschwerde werden die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed, der erste Regieassistent Dave Halls, der Requisitenlieferant Seth Kenney und die Requisiteurin Sarah Zachry als Beklagte genannt.

In der Klageschrift beharrt Alecs Anwalt darauf, dass die Schuld an Hutchins Tod nicht bei ihm läge. "Diese Tragödie ereignete sich, weil scharfe Kugeln an den Drehort geliefert und in die Waffe geladen wurden, Gutierrez-Reed es versäumte, die Kugeln oder die Waffe sorgfältig zu überprüfen, Halls es versäumte, die Waffe sorgfältig zu überprüfen und dennoch verkündete, die Waffe sei sicher, bevor er sie Baldwin übergab", heißt es darin. "Und Zachry versäumte es, offenzulegen, dass Gutierrez-Reed außerhalb des Drehorts rücksichtslos gehandelt hatte und ein Sicherheitsrisiko für die Menschen in ihrer Umgebung darstellte."

Getty Images Kamerafrau Halyna Hutchins

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Getty Images Alec Baldwin, Filmstar

