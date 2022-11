"Temptation Island V.I.P."-Hate: Aleks' Firmenseite gehackt

Aleksandar Petrovic (31) muss eine Menge einstecken. Der Reality-TV-Star und seine Freundin Christina Dimitriou (30) testen aktuell bei Temptation Island V.I.P. ihre Treue. Ob der Mülheimer den Test auf der Insel der Versuchung allerdings besteht, ist im Moment ziemlich fragwürdig. Immerhin hat er bereits zugegeben, dass er für Verführerin Vanessa Nwattu Gefühle hat. Nach seinem Geständnis bekam er den Hass der Fans zu spüren. Nun wurde sogar seine Fitness-Coaching-Seite gehakt.

In seiner Instagram-Story macht der 31-Jährige seinem Ärger Luft. "Dass meine Coaching-Seite gestern gehackt und downgeschaltet wurde, war die Krönung", wetterte Aleks. "Mir wurde bewusst mein Brot entwendet, denn mit dem Online-Coaching verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Das wäre das Gleiche, als würde ich zu deiner Arbeitsstätte fahren, dich dort aufs Übelste schlecht reden, Lügen in die Welt setzen und dafür sorgen, dass dir der Zugang zu deiner Arbeitsstätte verwehrt wird", führte er weiter aus. Das gehe definitiv zu weit und werde Folgen für alle Beteiligten haben.

Aleks ist außerdem fassungslos über den Hate, der ihm entgegenschlägt. "Ich werde es nie verstehen, wie hasserfüllt manche Mitmenschen sein können. Wie kann man bewusst so viel Energie und Zeit investieren, um so viele Falschaussagen zu tätigen, Lügen in die Welt zu setzen, Cybermobbing und Rufmord zu betreiben?", prangerte er an.

Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, Juli 2021

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic, "Love Island"-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de