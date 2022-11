Warum blieb Christina Dimitriou beim Lagerfeuer so ruhig?

Christina Dimitriou (30) ließ sich von den Geschehnissen beim zweiten Lagerfeuer nicht die Stimmung vermiesen. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Partner Aleksandar Petrovic (31) unterziehen sich bei Temptation Island V.I.P. dem ultimativen Treuetest. Doch bereits nach wenigen Tagen in der Männervilla flirtete der Hottie heftig mit der Verführerin Vanessa Nwattu – sehr zum Leidwesen seiner Partnerin. Trotzdem blieb die Influencerin beim zweiten Lagerfeuer ziemlich gelassen. Ihre Mitstreiterinnen sprachen mit Promiflash nun über den Grund.

Im Gespräch mit Promiflash ließen die Girls die Geschehnisse nun noch einmal Revue passieren. Dabei sprach Sandra Sicora (30) ganz offen darüber, warum ihre Mitkandidatin ihre Emotionen beim zweiten Lagerfeuer so gut kontrollieren konnte. "Christina ist da noch so ruhig geblieben, weil sie sich Aperol auf der Fahrt gegönnt hat", meinte die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin.

Prominent getrennt-Bekanntheit Michelle Daniaux und Lala Aluas hingegen glauben, dass sie ihre Mitstreiterin einfach gut auf das zweite Lagerfeuer vorbereitet haben. "Ich hatte ein Gespräch im Auto zurück vom Bootsdate, wo ich versucht habe, ihr klarzumachen, dass sie ihre gute Seite zeigen muss, weil sie auch anders sein kann", stellte Lala klar. Michelle schien Christina dabei ebenfalls unterstützt zu haben. "Wir haben uns gegenseitig sehr gestärkt", führte sie weiter aus.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+.

Anzeige

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Christina Dimitriou und Sandra Sicora beim "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer

Anzeige

RTL Die "Temptation Island V.I.P."-Kandidatinnen 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de