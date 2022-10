Bereut "Temptation Island V.I.P."-Christina Beleidigungen?

Christina Dimitriou (30) nimmt in der aktuellen Staffel Temptation Island V.I.P. kein Blatt vor den Mund. Sie will zusammen mit ihrem Freund Aleksandar Petrovic (31) ihre Liebe testen – und kam schon in den ersten Folgen an ihre Grenzen. Aleks versteht sich nämlich außerordentlich gut mit Verführerin Vanessa. In der vergangenen Folge sah Christina die beiden dann auch noch live am Strand Händchen halten und beleidigte Vanessa daraufhin heftig. Wie steht sie heute zu diesen Aussagen?

"Gewisse Beleidigungen hätten nicht sein müssen... Ich war wütend, weil sie es zugelassen hat, eine intensive Bindung aufzubauen", bezog Christina im Promiflash-Interview Stellung. Ganz bewusst habe die Verführerin Aleks dazu gebracht, sich emotional auf sie einzulassen. "Es war für mich schrecklich die beiden live zu sehen", rechtfertigte die TV-Bekanntheit ihre verbalen Ausrutscher gegen Vanessa.

Für Aleks waren die Aussagen seiner Freundin auf jeden Fall untragbar. "Ich fand ihr Verhalten definitiv nicht akzeptabel. Wir hatten vor der Show ein klares Agreement diesbezüglich getroffen. Es hat mich erschüttert, dass sie diese Vereinbarung null respektiert hat", reagierte er gegenüber Promiflash auf Christinas Beleidigungen.

