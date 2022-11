"Bauer sucht Frau"-Max' Anna hat schon eine kleine Tochter

Zwischen Max und Anna Luisa knistert es ordentlich! Der Rheinland-Pfälzer und die angehende Erzieherin haben sich bei dem Reality-TV-Format Bauer sucht Frau kennengelernt und fanden sich auf Anhieb sehr sympathisch. In der letzten Hofwoche fragte Max seine Auserwählte schließlich, ob sie seine feste Freundin sein möchte. Glücklich willigte sie ein. Jetzt verrät Anna Luisa, dass sie bereits ein Kind hat!

Auf Instagram wird Anna Luisa von einem neugierigen Fan in ihrer Story gefragt, ob sie bereits eine kleine Tochter habe. Stolz antwortet die Hofdame: "Ja, habe ich." Die versteckt sie auf ihrem Account auch nicht. Denn in der Vergangenheit hat die Saarländerin ihr blondes Mädchen, das Emmi heißt, schon das ein oder andere Mal von hinten in den sozialen Netzwerken präsentiert.

Eine Freundin habe die 25-Jährige auf den Kandidaten Max der diesjährigen Staffel aufmerksam gemacht. Als ein Follower die Brünette fragt, was ihr an dem Bauern gefallen habe, erzählt sie: "Einfach das Komplettpaket. Er gefiel mir direkt, vor allem seine megapositive Ausstrahlung."

RTL Anna und Max bei "Bauer sucht Frau" 2022

RTL / Stefan Gregorowius Jungbauer Max, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2022

RTL Anna und Max, "Bauer sucht Frau"-Paar 2022

