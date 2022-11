Ganzes Wochenende! So feiert Anne Wünsche Junas Geburtstag

Für Anne Wünsches (31) Kinder nur das Beste! Die Influencerin ist stolze Mama von drei Kids. Nesthäkchen Sávio hat erst im Juli das Licht der Welt erblickt – seine großen Schwestern Miley und Juna lieben ihn natürlich über alles. Nachdem der Fokus in den vergangenen Wochen sicher ein bisschen mehr auf dem Neugeborenen gelegen hat, konzentriert Anne sich an diesem Wochenende voll und ganz auf ihre Älteste: Junas siebter Geburtstag wird nämlich ganz groß gefeiert!

Auf Instagram berichtet die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin jetzt: "Juna hatte am Freitag ihren siebten Geburtstag und wir haben deshalb den Samstag vollgestopft mit tollen Dingen." Zuerst ging es ins Kino in den neuen "Minions"-Film und dann hätten sie in einem kreativen Fotostudio lauter süße Familienbilder geschossen. Zum Schluss seien sie noch lecker essen gewesen. "Heute ist der letzte Tag ihres Geburtstagswochenendes... Wir feiern die große Party mit ihren Freunden", schildert Anne weiter.

Doch trotz all ihrer Bemühungen habe die 31-Jährige sich am Wochenende wie eine "Rabenmutter" gefühlt. Wieso? "Schande über mein Haupt... Juna hat gestern einen Milchzahn verloren und ich habe vergessen, die Zahnfee zu spielen! Mein Kopf war einfach so voll wegen heute und ich habe es total verpeilt!", offenbarte Anne aufgebracht in ihrer Story. "Ich habe so ein schlechtes Gewissen deswegen. Ich habe mir jetzt einen Wecker gestellt, damit ich das heute Nacht nicht vergesse." Juna habe sie erzählt, die Zahnfee sei zu beschäftigt gewesen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern Sávio, Juna und Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit Tochter Juna

