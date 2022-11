K-Pop-Sänger und Co.: Diese Musiker eröffnen die WM in Katar

Welchen Stars wird die Ehre zuteil, die Weltmeisterschaft zu eröffnen? Bald ist es wo weit: Die WM in Katar beginnt – und auch die deutsche Nationalmannschaft steht bereits in den Startlöchern. Vor einigen Tagen hat der Bundestrainer Hansi Flick (57) schon bekannt gegeben, welche Spieler bei der WM auflaufen werden. Unter anderem vertreten Manuel Neuer (36) und Thomas Müller (33) ihr Land. Jetzt ist auch bekannt, welche Sänger das Schauspiel eröffnen werden!

Wie The Sun berichtet, wird Robbie Williams (48), das ehemalige Mitglied von Take That, wie schon vor vier Jahren in Russland auf der Bühne stehen, um das Turnier in Katar zu eröffnen. Auch der Sänger der koreanischen Popgruppe BTS, Jungkook (25), wird im Al-Bayt-Stadion auftreten. Das Staraufgebot könnte durch Shakira (45), Dua Lipa (27), J. Balvin (37) und die Black Eyed Peas vervollständigt werden, die alle Gerüchten zufolge bei der Veranstaltung auftreten werden.

Mats Hummels (33) wird nicht mit zur Weltmeisterschaft fahren. Der Abwehrchef war über diese Entscheidung ziemlich frustriert. "Wenig überraschend ist das eine der größeren Enttäuschungen meiner Karriere." Dennoch versucht er offenbar, die Entscheidung möglichst sportlich zu nehmen. "Ich drücke der Mannschaft die Daumen bei der WM und werde die Zeit nutzen, um wie jedes Mal mit harter Arbeit auf eine solche Erfahrung zu reagieren."

Getty Images Robbie Williams im September 2022

Getty Images Shakira, Sängerin

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels, Fußballer

