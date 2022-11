Kylie Jenner hat mehr als 1.600 ungelesene Textnachrichten!

Bei Kylie Jenner (25) gibt es wohl keine schnellen Antworten. Der Realitystar hat in ihrem Alltag alle Hände voll zu tun. Neben ihrem erfolgreichen Unternehmen "Kylie Cosmetics" ist sie seit diesem Jahr auch zweifache Mutter. Aufgrund ihres straffen Zeitplanes soll das Beantworten von Textnachrichten wohl eher mau bei ihr aussehen. Schwester Kim Kardashian (42) entdeckte auf Kylies Handy, dass sie wohl 1.600 ungelesene Nachrichten hatte!

In der aktuellen Folge von The Kardashians ist zu sehen, wie der Kardashian-Jenner-Clan sich auf die diesjährige Met Gala in New York vorbereitete. Die Familie ging in Kylies Zimmer, um einen Blick auf ihr Outfit zu werfen. Dabei entdeckte Kim auf Kylies Handy, dass sie satte 1.600 ungelesene Textnachrichten hatte. "Dein Telefon macht mir solche Angst. 1.600 Textnachrichten? Ich kann nicht einmal fünf Nachrichten unbeantwortet lassen", gab Kim zu.

Im weiteren Verlauf der Folge ist zu sehen, wie sich Kylie versucht zu entscheiden, ob sie ein durchsichtiges T-Shirt über dem Kleid tragen sollte. "Es ist irgendwie cool", sagte Kylie zu ihrem Look. In ihrem finalen Outfit mit dem Shirt posierte sie anschließend auf dem roten Teppich.

