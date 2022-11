Michelle Williams zeigt After-Baby-Body auf dem Red Carpet

Michelle Williams (42) strahlt auf dem roten Teppich! Erst im Frühjahr wurde bekannt, dass die US-amerikanische Schauspielerin und ihr Ehemann Thomas Kail Nachwuchs erwarten. Bei den 75. Internationalen Filmfestspiele von Cannes im Mai betrat die 42-Jährige den roten Teppich noch hochschwanger. Vor wenigen Wochen war es dann so weit und Baby Nummer drei kam auf die Welt. Nun war die frischgebackene Mama das erste Mal nach der Geburt ihres Sohnes auf einem roten Teppich und stach mit einem schwarzen engen Kleid hervor.

Es war der erste öffentliche Auftritt nach der Geburt ihres dritten Kindes und die Schauspielerin präsentiert sich wieder komplett schlank auf dem Red Carpet. Am Sonntag feierte Steven Spielbergs (75) Film "The Fabelman" große Premiere in Los Angeles. Wie diese neuen Fotos zeigen, trug Michelle Williams ein eng anliegendes, schulterfreies schwarzes Kleid mit einem Schlitz am Saum. Dazu kombinierte sie eine auffällige Kette. Mit einem dezenten Makeup und einer einfachen, aber schicken Frisur posierte die 42-Jährige für die Kameras.

Ihr Privatleben versucht die zweifache Golden Globes-Preisträgerin aber eigentlich aus der Öffentlichkeit heraus zu halten. Lediglich im Mai gab sie gegenüber Variety einen kleinen Einblick in ihre Schwangerschaft: "Es ist aufregend zu sehen, dass etwas, das man sich immer wieder wünscht, ein weiteres Mal möglich ist. Dieses Glück ist mir und meiner Familie nicht entgangen."

Getty Images Michelle Williams und Steven Spielberg, November 2022

Getty Images Michelle Williams, "Dawson's Creek"-Darstellerin

Getty Images Thomas Kail und Michelle Williams, 2020

