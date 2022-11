Netz-Pause! Jennifer Frankhauser braucht mehr Ruhe mit Baby

Jennifer Frankhauser (30) hat sich übernommen! Die Influencerin ist Ende September zum ersten Mal Mama geworden: Der kleine Damian ist ihr ganzer Stolz – und ihr neuer Lebensmittelpunkt. Schon zwei Wochen nach der Geburt begann die frischgebackene Mutter, wieder täglich auf Instagram zu posten, um ihre Follower auf dem Laufenden zu halten und mit Kooperationen Geld zu verdienen. Rückblickend war das viel zu früh, denn: Neu-Mama Jenny braucht erneut eine Pause von Social Media!

In ihrer Instagram-Story verkündete sie jetzt: "Ich bin mal ein paar Tage offline und genieße etwas Ruhe. Brauche das einfach mal." Weiter erklärte Jenny: "Ich glaube, zwei Wochen Babypause waren einfach zu kurz und ich habe das Bedürfnis, mich etwas zurückzuziehen." Nachdem sie sich zuletzt sehr viel aufgehalst hat, lautet ihr Fazit: "Immer funktionieren, funktioniert eben nicht... und das ist okay."

Jenny will auch für die Zukunft eine Lehre daraus ziehen: "Beim nächsten Baby nehme ich mir definitiv gleich die vier bis sechs Wochen Auszeit im Wochenbett, die jede Mama für sich nehmen sollte." Klingt ganz so, als wäre ein Geschwisterchen für Damian definitiv in Planung!

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Influencerin Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit Steffen König und ihrem gemeinsamen Sohn Damian

Anzeige

Könnt ihr nachvollziehen, dass Jenny sich jetzt noch eine Pause nimmt? Absolut, ja! Nein, nicht ganz... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de