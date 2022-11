Reisen mit Baby: Nick Jonas findet es "komplett anders"

Nick Jonas (30) und seine Ehefrau Priyanka Chopra (40) waren das erste Mal als kleine Familie auf Reise! Das seit 2018 verheiratete Paar bekam Anfang des Jahres mithilfe einer Leihmutter ihr erstes Töchterchen namens Malti Marie. Nach einer Frühgebrut lag über 100 Tage lang im Krankenhaus. Nach der langen Zeit des Hoffens, konnte die Familie jetzt das erste Mal zusammen verreisen. Das bedeutet für die Stars jedoch eine komplette Umstellung.

"Das Reisen ist jetzt komplett anders", erzählte der Sänger in einem Interview mit dem Reisemagazin Travel + Leisure und fand es zugleich ziemlich amüsant, dass beim Reisen mit einem Kleinkind so viel mehr Sachen gebraucht werden würden. Gleichzeitig betonte er aber auch: "Aber ist es nicht ein Wunder, Orte zu besuchen, an denen du schon tausendmal warst, aber sie jetzt mit anderen Augen zu sehen?" Für die junge Familie schien der erste gemeinsame, wenn auch berufliche, Ausflug eine besondere Erfahrung gewesen zu sein.

Auch wenn Nick und Priyanka mit ihren Fans stolz Augenblicke aus ihrem Familienleben auf ihren Instagram-Kanälen teilen, ist offensichtlich, dass die kleine Malti erst mal nicht dem Trubel der Öffentlichkeit ausgesetzt werden soll. Auf jedem Bild ist das kleine Mädchen mithilfe von einem Herz-Emoji unkenntlich gemacht.

