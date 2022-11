Unpassend oder cool? Jason Momoa im Pyjama auf Filmpremiere

Jason Momoa (43) hat sich passend zum Film gekleidet! Der Schauspieler ist in dem neuen Film "Slumberland" zu sehen. In dem Streifen begibt sich ein kleines Mädchen in eine Traumwelt, um ihrem verstorbenen Vater wieder näher zu sein. In Los Angeles feierten die Darsteller nun die Premiere der Netflix-Produktion. Während sich einige in Schale schmissen, entschied sich der Muskelmann für ein anderes Outfit: Jason kam im Schlafanzug!

Der Großteil des Casts von "Slumberland" posierte für die Kameras in schicken Looks. Daher stach der markante Hollywoodstar noch mehr heraus als sonst: Jason erschien in einem lilafarbenen Pyjama und kuscheligen Leo-Hausschlappen! In der Hand hielt er ein Schweinchen-Kuscheltier, das ebenfalls eine Rolle in dem Film spielt. Eigentlich ein eher niedliches Bild...

Nur kurze Zeit später stattete der 43-Jährige aber dem US-amerikanischen Moderator Jimmy Kimmel (55) einen Besuch in seiner Show ab – in demselben Pyjama. Den ließ Jason jedoch nicht lange an. Für seine Fans legte er im TV einen kleinen Striptease hin. Nach wenigen Sekunden stand der Hottie nur noch mit einem braunen Fetzen da, der sein bestes Stück verdeckte. Das ist nicht das erste Mal, dass er sich so seinen Fans präsentiert.

Getty Images Jason Momoa bei der Premiere von "Slumberland" in Los Angeles

Getty Images Jason Momoa, November 2022

Instagram / prideofgypsies Jason Momoa, Schauspieler

