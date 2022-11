Von Kerner gedemütigt? Mimi Fiedler setzt sich für Cathy ein

Für Mimi Fiedler (47) ging Johannes B. Kerner (57) zu weit. Auf den ersten Blick würde man Mimi und Cathy Hummels (34) nicht miteinander in Verbindung bringen. Die Frauen kennen sich jedoch und schätzen sich offenbar sehr. Doch die Fans sind irritiert: Wie haben die Schauspielerin und Cathy zueinandergefunden? Jetzt packte Mimi aus: Sie sei aus einem traurigen Grund auf die Influencerin zugegangen.

"Ich erzähle euch das eigentlich zwei Monate zu spät", meinte Mimi in einem Video, das sie auf Instagram postete. Es habe sich eine Situation beim diesjährigen Deutschen Fernsehpreis zugetragen, bei dem sie und Cathy anwesend waren, die sie "sehr lange begleitete". An dem Abend seien unangemessene Kommentare hinsichtlich Cathys Körper gefallen. So habe Mimi zum Beispiel gehört, wie Moderatorin Barbara Schöneberger (48) meinte, sie habe auf Instagram gesehen, wie Cathy sich an einem Salatblatt verschluckt habe. Außerdem habe Johannes B. Kerner, der eine Laudatio auf der Bühne hielt "offensichtlich innerlich den Drang [gehabt], nach vorne zu gehen, um zu sagen: 'Damit Cathy Hummels was zu essen bekommt'".

"Was macht er? Er demütigt sie vor allen Leuten – feinstes Bodyshaming. Und der Abend geht einfach weiter, als wäre gar nichts passiert", erinnerte sich Mimi zurück. Sie habe sich nach dem Vorfall wochenlang schrecklich gefühlt, weil sie nicht "angemessen" reagierte. "Ich hätte aufstehen können und sagen können, 'Johannes, halt die Fresse'", meinte die gebürtige Kroatin. Jetzt möchte Mimi Cathy "in ihrem Wachstum als Frau" unterstützen. Inzwischen soll sich Johannes bei Cathy entschuldigt haben, gab sie außerdem an.

