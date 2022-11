Abby De La Rosa teilt niedliche Bilder von Tochter Zeppelin!

Abby De La Rosa ist total vernarrt in ihren Nachwuchs! Die Beauty hat mit dem Comedian Nick Cannon (42) bereits zwei Kinder. Die beiden führen eine offene Beziehung, weshalb der Komiker auch schon mit anderen Frauen Babys bekam – das stört die DJane aber gar nicht. Vor wenigen Tagen erblickte schließlich Nick und Abbys drittes Kind das Licht der Welt. Töchterchen Zeppelin ist der ganze Stolz der beiden – wie Abby nun im Netz bewies!

Via Instagram teilte die frisch gebackene Dreifachmama nun ein süßes Video mit ihrer Community. Darin ist auf mehreren Schnappschüssen zu sehen, wie Abby und Nick ihr Neugeborenes liebevoll in den Armen halten – im Krankenhaus konnten die Eltern ihre Augen gar nicht von der Kleinen lassen und strahlten sie an. "Nicht ein einziges Wort kann die Liebe ausdrücken, die wir für dich empfinden", schwärmte Abby zu den niedlichen Aufnahmen.

Auch Nick wurde von seinem elften Kind bereits total verzaubert. "Du hast deinen Papa schon um deinen Finger gewickelt, was total süß ist", schrieb Abby zu den Kuschelbildern. Zudem scherzte sie in ihrer Widmung auch ein wenig über die außergewöhnliche Familienkonstellation: "Unsere Familie ist wild, aber es ist deine, egal was passiert."

Instagram / hiabbydelarosa Nick Cannon und Abby De La Rosas Tochter Zeppelin

Getty Images Nick Cannon im Juni 2022

Instagram / hiabbydelarosa Nick Cannon und Abby De La Rosa im Oktober 2022

