Nick Cannon überglücklich: Sein elftes Kind ist auf der Welt

Nick Cannon (42) darf sich schon wieder über Nachwuchs freuen! Der Comedian begrüßte erst Ende September sein zehntes Kind auf der Welt. Doch damit nicht genug: Sowohl seine Freundin Abby De La Rosa als auch seine Ex Alyssa Scott waren zu diesem Zeitpunkt ebenfalls schwanger von ihm. Nun wendete sich Nick mit tollen Neuigkeiten an seine Community: Er durfte sein elftes Kind willkommen heißen!

Das verkündete der 42-Jährige nun auf seinem Instagram-Account. Er postete einen Schnappschuss, auf dem er mit Abby und seinem Baby im Krankenhaus zu sehen ist. In der Bildunterschrift darunter gab Nick auch direkt den Namen seines elften Kindes preis: Der Kleine heißt Zeppelin Cannon! Zusätzlich richtete der US-Amerikaner ein paar rührende Worte an die Mutter des Kleinen. "Ich bin dir für immer zu Dank verpflichtet", schwärmte er.

Dass Nick auch noch Babys von anderen Frauen hat, scheint seine Liebste überhaupt nicht zu stören – im Gegenteil! Mitte September hatte Abby klargestellt, dass sie gerne eine polyamore Beziehung mit ihm führe: "Dass ich in meiner Beziehung offen bin, ändert nichts an der Art von Mutter, die ich für meine Kinder bin, und an der Vollwertigkeit, die ich für sie darstelle."

Anzeige

Instagram / hiabbydelarosa Nick Cannon und Abby De La Rosa im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / nickcannon Nick Cannon, Abby De La Rosa und ihre Zwillinge Zillion und Zion im Juni 2022

Anzeige

Instagram / hiabbydelarosa Abby De La Rosa im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de