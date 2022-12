Im Weihnachtsstress: Nick Cannon posiert mit all seinen Kids

Nick Cannon (42) hat vor den Feiertagen allerhand zu tun! Neben seiner Tätigkeit als Komiker ist der gebürtige Kalifornier vor allem dafür bekannt, Kinder in die Welt zu setzen. Erst vor wenigen Wochen erblickte sein elftes Kind das Licht der Welt. Baby Nummer zwölf ist bereits unterwegs. Um mit all seinen Kids Erinnerungen zu schaffen, klappert der stolze Papa aktuell seine Kids und deren Mütter für weihnachtliche Familienschnappschüsse ab. Im Netz gab er nun erste Einblicke von der Vorweihnachtszeit im Hause Cannon!

Nicks Terminplan scheint vor Weihnachten noch ziemlich voll zu sein. Nachdem er am Sonntag ein kurzes Video von einem Besuch von Bre Tiesi und Sohnemann Legendary beim Weihnachtsmann teilte, kommen auch seine anderen Kids nicht zu kurz. Denn nur wenig später veröffentlichte Abby De La Rosa, seine aktuelle Partnerin, via Instagram niedliche Einblicke von einem weihnachtlichen Shooting für das Familienalbum. Darauf ist zu sehen, wie Nick ihre gemeinsamen Zwillinge Zillion und Zion auf dem Armen hält, während Abby mit Töchterchen Beautiful in die Kamera lächelt.

Vor allem in der besinnlichen Weihnachtszeit scheint es Nick besonders wichtig zu sein, genug Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Besonders viel Zeit habe der 42-Jährige nämlich nicht für seinen ganzen Nachwuchs. "Als Vater von mehreren Kindern mache ich mir die schlimmsten Vorwürfe, weil ich nicht genug Zeit mit meinen Kindern verbringe", gab der in der "The Checkup with Dr. David Agus"-Show zu. Vor allem seine Arbeit sei daran Schuld.

Anzeige

Getty Images Nick Cannon im Juni 2022

Anzeige

Instagram / bre_tiesi Nick Cannon und Bre Tiesi mit ihrem Sohn Legendary, Dezember 2022

Anzeige

Instagram / hiabbydelarosa Nick Cannon und Abby De La Rosa mit ihren Zwillingen Zion und Zillion

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de