Nick Cannon steht Tochter Beautiful bei Piercing-Termin bei

Nick Cannon (42) ist ein fürsorglicher Papa! Der US-Amerikaner ist nicht nur als Comedian und Rapper bekannt, sondern auch als Vater von zwölf Kindern. Mit DJane Abby De La Rosa durfte er drei Kids auf der Welt begrüßen. Im vergangenen November krönte Töchterchen Beautiful Zeppelin das Liebesglück der beiden. Das kleine Mädchen bekam jetzt ein Ohrloch gestochen und Papa Nick stand ihr zur Seite.

Auf Instagram postet Abby ein Reel, in dem Beautiful auf dem Schoß ihres Papas sitzt und sich sichtlich wohlfühlt. Um die Kleine abzulenken, bekommt sie Spielsachen in die Hand gedrückt. Als es Zeit für das Piercing ist, hält der Moderator den Kopf seines Mädchens, als sie zuckt und anschließend weint. "Daddy war da, um die Nummer eins zu sein, denn ich hätte die ganze Zeit geweint. Aber Bonita hat es geschafft, und da ist sie! Schaut euch ihre Ohren an. Juhu, wir haben es geschafft", schreibt die Beauty zu dem Video.

Dass Nick versucht, für alle seine zwölf Kinder das Beste zu geben, machte er vor wenigen Tagen erst wieder deutlich. Auf Instagram teilte er einen Schnappschuss mit seinen Kindern Halo und Onyx. "Ich bin so dankbar für diese Reise mit all meinen Kindern und die wertvollen Lektionen, die ich auf meinem Weg noch lernen werde", schrieb er dazu.

Getty Images Nick Cannon, Musiker

Instagram / hiabbydelarosa Nick Cannon und Abby De La Rosa im Oktober 2022

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Töchtern Halo und Onyx

