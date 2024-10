Abby De La Rosa emotional über Zillions Sprachfortschritt

Abby De La Rosa ist mächtig stolz auf ihren Sohnemann Zillion! Der Dreijährige ist Autist und hat Schwierigkeiten mit dem Sprechen – bis vor Kurzem war er nonverbal. Wie die Radiomoderatorin nun in einem Instagram-Video zeigt, konnte ihr Kleiner nun aber einen Meilenstein feiern. In dem rührenden Clip ist zu sehen, wie Zillion gemeinsam mit seiner Sprachtherapeutin das Wort "öffnen" sagt – zum allerersten Mal! Mama Abby und die Therapeutin jubeln vor Freude darüber, was den kleinen Mann zu Tränen rührt. "Es tut mir leid, Schatz. Wir sind so stolz auf dich", sagt die US-Amerikanerin liebevoll, als sie ihren Sohn tröstet.

Für die dreifache Mutter war dieser Augenblick sehr besonders. "Wir haben für Momente wie diese gebetet und Gott hat uns erhört! Unser Sohn entwickelt sich direkt vor unseren Augen von nonverbal zu verbal", schreibt sie überglücklich zu dem Video. Abbys Freunde und Fans sind begeistert und freuen sich mit ihr und Zillion. "Oh mein Gott, ich habe deine Freude in diesem Moment gespürt. Habe buchstäblich Tränen in den Augen. Das macht mich so glücklich! Was für ein schöner Moment", schreibt eine Radiokollegin. Zwei Fans kommentieren: "Gut gemacht, Zillion" und "Deine Internet-Tanten sind so stolz!"

Abby gewährt ihren Followern regelmäßig Einblicke in das Leben ihrer Kinder und die Herausforderungen, die damit einhergehen. Im August teilte sie bereits einen ähnlichen Moment, als Zillion zum ersten Mal den Namen seines Zwillingsbruders Zion sagte. "Niemand spricht über die Herausforderungen, ein Kind mit besonderen Bedürfnissen zu haben. Manche Tage sind gut, andere sind so schwer für mein Mama-Herz, aber gestern hatten wir einen weiteren verbalen Durchbruch", schrieb sie damals. Neben den Twins hat Abby eine fast zweijährige Tochter namens Beautiful Zeppelin. Der Vater der drei Kids ist Nick Cannon (44), mit dem sie mittlerweile aber nicht mehr zusammen ist.

Instagram / hiabbydelarosa Abby De La Rosa mit ihren Zwillingen Zillion und Zion

Instagram / hiabbydelarosa Nick Cannon und Abby De La Rosa mit ihren Söhnen Zillion und Zion

